China hat die Nase vorn

Das Vorgehen der Amerikaner ist ein weiterer Schritt der jüngsten US-Initiativen, in Griechenland für ein US-europäisches Standbein zu sorgen. Seit Jahren versorgt China über den Hafen von Piräus weite Teile Osteuropas mit eigenen Produkten. Piräus ist mittlerweile einer der grössten Containerhäfen Europas und dient China als logistisches Drehkreuz und als Hebel für Pekings wachsenden Einfluss in Europa.