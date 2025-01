Die USA seien weltweit führend bei der Entwicklung von KI und entsprechender Chips - und so solle es auch bleiben, betonte Raimondo. Die Technologien könnten von gegnerischen Ländern für Nuklear-Simulationen, die Entwicklung von Bio-Waffen und die Stärkung ihres Militärs verwendet werden, warnte sie. Zugleich werde KI in den kommenden Jahren allgegenwärtig werden. Mit den Massnahmen wolle die Regierung dafür sorgen, dass die Gegner der USA die Technologien nicht in die Hände bekämen - und zugleich die Partner davon profitieren könnten.