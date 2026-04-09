Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Sie strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Die Feb orientiert sich bei ihrer Geldpolitik an dem PCE-Index. Zuletzt hatte sie den Leitzins Mitte März unverändert in der Spanne zwischen 3,50 Prozent und 3,75 Prozent belassen./jsl/he