Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Sie orientiert sich bei ihrer Geldpolitik an dem PCE-Index. Zuletzt hatte die Notenbank ihre Leitzinsen nicht angetastet. Mittlerweile wird auch in den USA eine Erhöhung in diesem Jahr nicht mehr ausgeschlossen./jsl/he