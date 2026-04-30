Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Sie strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Die Feb orientiert sich bei ihrer Geldpolitik an dem PCE-Index. Am Mittwoch hatte die Notenbank die Leitzinsen unverändert in der Spanne zwischen 3,50 Prozent und 3,75 Prozent belassen./la/jkr/he