In den USA sind die privaten Einkommen und die Konsumausgaben weniger gestiegen als erwartet. Im Juni legten die Einkommen im Monatsvergleich um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Einkommen noch um 0,7 Prozent zugelegt.