Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Ende Januar hatte sie den Leitzins nach drei Senkungen erstmals wieder unverändert gelassen. Aktuell ist angesichts zuletzt robuster Konjunkturdaten unklar, ob und wie schnell die Fed die Geldpolitik in diesem Jahr lockert./la/jsl/he