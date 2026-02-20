Zudem fielen aktuelle Zahlen zur Entwicklung der Inflation im Jahresvergleich etwas höher aus als erwartet. Der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, lag bei 2,9 Prozent. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, betrug 3,0 Prozent. Volkswirte hatten bei beiden Werten 0,1 Prozentpunkte weniger auf dem Zettel gehabt.
Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismass der US-Notenbank und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Ende Januar hatte sie den Leitzins nach drei Senkungen erstmals wieder unverändert gelassen. Aktuell ist angesichts zuletzt robuster Konjunkturdaten unklar, ob und wie schnell die Fed die Geldpolitik in diesem Jahr lockert./la/jsl/he
(AWP)