Die Privatwirtschaft in den USA hat im Dezember weniger Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 122.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 140.000 erwartet worden. Im November hatte der Stellenaufbau bei 146.000 gelegen.