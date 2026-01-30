In den USA ist der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im Dezember höher als erwartet ausgefallen. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 3,0 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur 2,8 Prozent erwartet. Bereits im November hatte die Rate bei 3,0 Prozent gelegen.