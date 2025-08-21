Die USA haben Medienberichten zufolge drei Kriegsschiffe vor die Küste Venezuelas entsandt. Die Zerstörer sollen dort illegale Drogentransporte abfangen, wie das «Wall Street Journal» und der Sender «Fox News» unter Berufung auf Regierungskreise berichteten. Die Schiffe, darunter der Zerstörer «USS Gravely», sollen den Angaben zufolge in den kommenden Tagen in der Region ankommen.