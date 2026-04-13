Gibt es weitere Verhandlungen?

Die direkten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran waren am frühen Sonntagmorgen ohne Einigung zu Ende gegangen. Bundeskanzler Friedrich Merz zeigte sich vom Abbruch der Gespräche nicht überrascht. «Ich hatte von Anfang an nicht den Eindruck, dass sie wirklich gut vorbereitet waren», sagte der CDU-Chef hinzu. Wen er mit dieser Kritik meinte, sagte er nicht.