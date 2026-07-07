Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormus

Zuletzt waren mehrere Tanker in der Strasse von Hormus angegriffen worden. Teheran hatte sich zunächst nicht offiziell zu den Vorwürfen geäussert oder Verantwortung reklamiert. Der Iran hatte aber in den vergangenen Tagen wiederholt erklärt, nur die von ihm vorgegebene Route durch die Strasse von Hormus sei sicher.