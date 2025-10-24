Petro kämpferisch: «Kein Schritt zurück»

«Der jahrzehntelange und wirksame Kampf gegen den Drogenhandel bringt mir diese Massnahme der Regierung einer Gesellschaft ein, der wir so sehr dabei geholfen haben, ihren Kokainkonsum einzudämmen», schrieb Petro nach Bekanntwerden der Sanktionen auf der Nachrichtenplattform X. «Es ist paradox, aber wir gehen keinen Schritt zurück und niemals auf die Knie.»