Trotz massiven Drucks von europäischer Seite unterhält Belgrad weiterhin gute Beziehungen zu Russland und lehnt Sanktionen gegen das Land ab. Serbien ist stark von russischem Gas abhängig. In der vergangenen Woche wurde ein Vertrag über den Import von russischem Gas um drei Monate verlängert. Verhandlungen über ein langfristigeres Abkommen zwischen Belgrad und Moskau blieben bislang erfolglos.