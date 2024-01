Die US-Regierung hat das Vorgehen des autoritär regierenden Präsidenten Nicolás Maduro gegen politische Gegner in Venezuela scharf kritisiert - und setzt deshalb umfangreiche Sanktionen wieder in Kraft. Die Verhaftung von Vertretern der Opposition und der Ausschluss von Kandidaten von den diesjährigen Präsidentschaftswahlen stünden im Widerspruch zu den Vereinbarungen, welche die Maduro-Regierung im vergangenen Oktober in Barbados unterzeichnet habe, teilte das US-Aussenministerium am Dienstag mit.

30.01.2024 17:49