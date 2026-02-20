Die vorübergehende teilweise Schliessung von Bundesbehörden (Shutdown) belastete das Wirtschaftswachstum. Es war der längste Shutdown in der Geschichte der USA. Das Wachstum sei daher um einen Prozentpunkt niedriger ausgefallen, teilte die Behörde mit. Die Ausgaben der Bundesregierung in Washington gingen im vierten Quartal um annualisiert 16,6 Prozent zurück. US-Präsident Donald Trump macht für den Wachstumsrückgang die Opposition verantwortlich. «Der 'demokratische' Shutdown habe die USA 'mindestens' zwei Prozentpunkte beim Wachstum gekostet», schrieb Trump kurz vor der Veröffentlichung der Daten.