Seit dem mutmasslich israelischen Luftangriff auf Irans Botschaftsgelände in Syrien Anfang April, bei dem zwei Brigadegeneräle getötet wurden, haben die militärischen Spannungen im Nahen Osten deutlich zugenommen. Die Staatsführung in Teheran hat dem Erzfeind Israel mit Vergeltung gedroht. Am Samstag setzte Irans Marine unweit der Strasse von Hormus ein Containerschiff fest - nach Angaben der iranischen staatlichen Nachrichtenagentur Irna hat es eine Verbindung mit Israel. Beobachter sehen die verfeindeten Länder am Rande einer kriegerischen Eskalation.