Israels Skepsis gegenüber möglichem Verhandlungserfolg

Nach Medienberichten geht Israel eher von einem Scheitern der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran aus. Die Führung in Jerusalem habe aber dennoch die Sorge, die USA könnten sich mit einer Einigung nur in der Frage des iranischen Atomprogramms zufriedengeben. Zwei für Israel ebenfalls zentrale Fragen, nämlich das Raketenprogramm und die Unterstützung Teherans für israelfeindliche Kräfte in der Region, könnten dabei aussen vor bleiben, so die Befürchtung laut der israelischen Zeitung «Jediot Achronot».