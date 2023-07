Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Juni unerwartet stark aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) kletterte zum Vormonat um 3,6 Zähler auf 53,9 Punkte, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Der Indexwert steigt damit weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

06.07.2023 16:34