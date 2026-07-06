«Der Index liegt aber dennoch klar im Wachstumsbereich und so sollten keine grösseren Konjunktursorgen aufkommen», kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Helaba die Gesamtdaten. «Im Hinblick auf die Zinserwartungen bezüglich der Fed gibt es wohl kaum Grund, diese weiter zu reduzieren, zumal der Beschäftigungsindex zugelegt hat und wieder über der Expansionsschwelle liegt.