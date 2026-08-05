Eine Sprecherin des Finanzministeriums erklärte, dass die Fluggesellschaft «wesentliche Änderungen in ihrem Betrieb nachgewiesen» habe. Es sei daher nicht weiter gerechtfertigt, dass Fly Baghdad weiter auf der Liste stehe. Zugleich stellte sie klar, dass dies «kein Hinweis auf eine Änderung der US-Politik gegenüber der iranischen Regierung, den Kuds-Einheiten der Islamischen Revolutionsgarden, anderen als terroristisch eingestuften Organisationen oder Personen, die diese unterstützen oder in deren Auftrag handelten», sei.