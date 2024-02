Die Umsätze des Einzelhandels in den USA sind zu Jahresbeginn deutlich gefallen. Die Erlöse sanken von Dezember auf Januar um 0,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet.

15.02.2024 14:46