Raimondo hatte am Montag ihre politischen Gespräche in Peking begonnen. Ihre China-Reise soll noch bis Mittwoch dauern. Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» berichtete, sprach Raimondo vor dem Gespräch mit Wang von einer «komplizierten» und «herausfordernden» Beziehung zwischen den beiden Staaten. Natürlich werde man in einigen Fragen unterschiedlicher Meinung sein, «aber ich glaube, dass wir Fortschritte machen können», so Raimondo weiter.