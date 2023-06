Kurz vor Blinkens Ankunft stellte Biden auch ein Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping in naher Zukunft in Aussicht. "Ich hoffe, dass ich mich in den nächsten Monaten erneut mit Xi treffen und über berechtigte Differenzen sprechen werde, die wir haben. Aber auch darüber, in welchen Bereichen wir miteinander auskommen können", sagte Biden in der Grossstadt Philadelphia. Den Zwischenfall mit dem abgeschossenen Ballon spielte Biden nun herunter: Er glaube nicht, dass die Führung in Peking gewusst habe, wo der Ballon war und wie er ausgestattet war. "Ich denke, es war eher peinlich als beabsichtigt."