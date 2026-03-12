Allerdings gibt es weiter Streit etwa beim Export seltener Erden aus China oder Computerchips aus den USA. Die US-Regierung hat nach juristischen Rückschlägen für Trumps Zollpolitik ausserdem erst am Mittwoch neue Untersuchungen eingeleitet, deren Ergebnisse auch als Grundlage für neue Strafzölle dienen könnten. Die Massnahme richtet sich gegen zahlreiche Länder, darunter auch China./fsp/DP/mis