Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer reist dafür ebenfalls in die französische Hauptstadt. Die USA und China würden ihre Bemühungen für mehr Ausgewogenheit in den bilateralen Handelsbeziehungen vorantreiben, teilte er mit.
US-Präsident Donald Trump hat einen China-Besuch in Aussicht gestellt, der Berichten zufolge Ende März beginnen könnte. Peking bestätigte das bislang nicht.
Trump und Xi hatten sich zuletzt Ende Oktober in Südkorea im Vorfeld des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) getroffen und unter anderem eine vorläufige Pause im laufenden Handelsstreit vereinbart.
Allerdings gibt es weiter Streit etwa beim Export seltener Erden aus China oder Computerchips aus den USA. Die US-Regierung hat nach juristischen Rückschlägen für Trumps Zollpolitik ausserdem erst am Mittwoch neue Untersuchungen eingeleitet, deren Ergebnisse auch als Grundlage für neue Strafzölle dienen könnten. Die Massnahme richtet sich gegen zahlreiche Länder, darunter auch China./fsp/DP/mis
