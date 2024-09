Regierungspartei steht im Westen in der Kritik

Georgien war in den Amtsjahren von Präsident George W. Bush (2001-2009) eng mit den USA befreundet. Bush förderte auch die Annäherung der Ex-Sowjetrepublik an die Nato. Georgischer Staatschef war damals Michail Saakaschwili, den die jetzige Führung inhaftiert hat. Vor der kommenden Parlamentswahl am 26. Oktober hat sich das Verhältnis aber verschlechtert. Die Regierungspartei Georgischer Traum, gegründet vom Milliardär Bidsina Iwanischwili, steht im Westen wegen ihres antieuropäischen Kurses in der Kritik.