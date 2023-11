Laut Mitteilung sprachen die Minister auch über den Ukraine-Krieg und die Lage in Nahost. Während Indien beim russischen Angriffskrieg in der Ukraine eine neutrale Haltung einnimmt und sich damit vom Westen abgrenzt, herrscht beim Gaza-Krieg mehr Einigkeit. Die Minister forderten den Angaben nach gemeinsam die sofortige Freilassung der verbleibenden Geiseln in Gaza. Indische Vorgängerregierungen hatten Israel bislang nicht so offen unterstützt.