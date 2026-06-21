Es sei eine «historische Begegnung», um «den Nahen Osten zu verändern», sagte Vance zu Beginn der zweimonatigen Verhandlungen nach der Unterzeichnung einer Grundsatzvereinbarung durch den US-Präsidenten Donald Trump und den iranischen Präsidenten Massud Peseschkian. Er betonte, dass ein Format mit hochrangigen amerikanischen und iranischen Vertretern in direkten Verhandlungen in fast 50 Jahren beinahe eine Premiere sei. Man habe in den letzten Stunden Fortschritte erzielt und hoffe auf weitere in den nächsten, fügte er hinzu.