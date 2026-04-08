Der Iran und die USA haben sich kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Mittwoch auf eine zweiwöchige Waffenruhe und die Öffnung der Strasse von Hormus geeinigt. Der pakistanische Premier Shehbaz Sharif habe ihn gebeten, von seinen angedrohten Angriffen auf Irans Kraftwerke abzusehen, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. Man habe einen Zehn-Punkte-Vorschlag aus dem Iran erhalten und glaube, dass er eine «praktikable Grundlage für Verhandlungen bietet.» Irans Aussenminister Abbas Araghtschi schrieb in einer Erklärung, der Schiffsverkehr in der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge werde wieder ermöglicht.