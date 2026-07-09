Erneut Explosionen im Iran

Iranische Medien berichteten in der Nacht von Explosionen in mehreren Gebieten entlang der Küste des Landes. Unter anderem habe es Detonationen im Bereich der Grossstadt Bandar Abbas, der Hafenstadt Buschehr und der Insel Abu Musa im Persischen Golf gegeben. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna wurden auch Gebäude am Flughafen der Stadt Iranschahr beschädigt. Zudem sei eine Eisenbahnbrücke in der nordöstlichen Provinz Golestan getroffen worden, meldete der Staatssender Irib. Laut Press TV war es der erste US-Angriff in der Region seit dem Beginn der Waffenruhe im April. Laut den Revolutionsgarden wurde noch eine weitere Brücke getroffen.