Sharif bezeichnete die Gespräche zwischen einer US- und einer iranischen Delegation in Islamabad als historisch, weil beide Seiten dort zum ersten Mal seit 47 Jahren zusammengekommen seien. «Beide Delegationen sassen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber, und ich bin Zeuge dessen», sagte er.
Pakistan hat sich in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben zu einem wichtigen Vermittler zwischen Teheran und Washington entwickelt und eine zentrale Rolle bei der Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe gespielt./mar/DP/jha
(AWP)