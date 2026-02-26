Sollte es bei den Gesprächen nicht zu einem Durchbruch kommen, wird ein Krieg der USA gegen den Iran wahrscheinlicher. In den vergangenen Wochen hat das Militär eine massive Flotte mit zwei Flugzeugträgern, Dutzenden Kampfjets sowie Flugabwehr und Militärflugzeugen zur Luftbetankung - wie sie bei intensiven Bombardierungen benötigt werden - in den Nahen Osten verlegt. Laut dem «Wall Street Journal» ist es der grösste Aufmarsch von US-Luftstreitkräften in der Region seit dem Irak-Krieg 2003.