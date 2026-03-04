Israels Militär meldet 1.600 Einsätze seit Kriegsbeginn

Seit Kriegsbeginn am Samstag meldeten die israelischen Streitkräfte über 1.600 Einsätze der Luftwaffe. Dabei seien etwa 4.000 Geschosse eingesetzt worden, sagte der israelische Militärsprecher Effie Defrin. Damit sei das Ausmass der Angriffe schon jetzt grösser als während des gesamten zwölftägigen Kriegs im Juni vergangenen Jahres, bei dem Israel ebenfalls mit amerikanischer Unterstützung Ziele im Iran unter Beschuss genommen hatte. Seit Samstag habe Israels Militär rund 300 Raketenabschussrampen im Iran zerstört, hiess es in einer Mitteilung der Armee.