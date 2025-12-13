Nach den heftigen Überschwemmungen im Westen der USA und Kanadas ziehen sich die Wassermassen allmählich zurück. Doch in einigen der am stärksten betroffenen Gebiete drohen laut Meteorologen erneut kräftige Regenfälle - und damit neue Überflutungen. So erwarten die Behörden bereits zu Wochenstart wieder Regen und warnen vor möglichen Überschwemmungen und Erdrutschen auf den ohnehin schon durchnässten Böden.