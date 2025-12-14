Gouverneur: Ausgraben wird teuer, zeitaufwendig und gefährlich

Washingtons Gouverneur Bob Ferguson hatte den Notstand ausgerufen, um auf diese Weise schnell Hilfsgelder und Personal zu mobilisieren. «Es ist offensichtlich, dass Tausende und Abertausende Menschen und Gemeinschaften in Washington dabei sind, sich auszugraben und das wird ein herausfordernder Prozess. Es wird teuer, es wird zeitaufwendig und es wird möglicherweise zeitweise gefährlich.» Er sei aber sehr dankbar, dass zumindest zunächst keine Todesfälle zu beklagen seien.