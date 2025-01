Was sagen die Zahlen?

In den Tagen nach Trumps Vereidigung schien die tägliche Zahl der landesweiten Festnahmen der Behörde ICE in einer ähnlichen Grössenordnung zu liegen wie unter Vorgänger Joe Biden. Am Sonntag nannte ICE aber mit 956 Festnahmen eine deutlich höhere Zahl als an den Tagen zuvor. Für das Haushaltsjahr 2023 - also noch unter dem Demokraten Biden - hatte die Behörde mehr als 170.000 Festnahmen gemeldet, im Schnitt rund 467 pro Tag. Im Haushaltsjahr 2024 waren es gut 113.000 Festnahmen, also durchschnittlich 311 am Tag.