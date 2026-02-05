US-Präsident Donald Trump hatte die Kontakte zwischen Washington und Moskau auf verschiedenen Ebenen wieder in Gang gesetzt. Er hat auch mit Kremlchef Wladimir Putin inzwischen mehrfach telefoniert; im August 2025 hatten sich beide Präsidenten in Alaska getroffen. Trump hat immer wieder erklärt, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Auch nach den neuen Verhandlungen in Abu Dhabi ist aber ein Waffenstillstand nicht in Sicht./mau/DP/jha