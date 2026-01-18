Fico sprach von einem «bedeutenden Meilenstein in den bilateralen Beziehungen» mit den USA. Er soll bei seinem US-Besuch auch noch Präsident Donald Trump treffen.
Die bestehenden Atomkraftwerke an den Standorten Jaslovske Bohunice und Mochovce decken mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs der Slowakei, die knapp 5,5 Millionen Einwohner hat. Sie verfügen über Druckwasserreaktoren sowjetischer beziehungsweise russischer Bauart. Gegen die teils mehr als 40 Jahre alten Anlagen protestierten in der Vergangenheit immer wieder österreichische Atomkraftgegner. Jaslovske Bohunice liegt nur rund 100 Kilometer östlich von Wien./hei/DP/zb
(AWP)