Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer erklärte, das Abkommen werde die Widerstandsfähigkeit der US-Lieferketten, vor allem im Hightech-Bereich, «erheblich verbessern». Lai kündigte an, sein Land werde ein «Taiwan-Modell» für die technologische Zusammenarbeit in den USA etablieren, indem es seine Halbleiter- sowie Informations- und Kommunikationstechnik-Branche mit dem KI-Sektor in den USA integriere. Taiwanische Halbleiter und verwandte Produkte erhalten mit dem Deal eine «bevorzugte Behandlung», erklärte das Büro des US-Handelsbeauftragten./jon/DP/zb