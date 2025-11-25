Der Sondergesandte der US-Regierung, Steve Witkoff, soll demnach mit Kremlchef Wladimir Putin in Moskau zusammenkommen. Zur selben Zeit werde sich der Unterhändler und Staatssekretär im US-Verteidigungsministerium, Daniel Driscoll, mit den Ukrainern treffen. Er selbst werde über die Fortschritte auf dem Laufenden gehalten schrieb Trump und ergänzte: Er freue sich darauf, hoffentlich bald mit Selenskyj und Putin zusammenzukommen - «aber NUR, wenn der Deal zur Beendigung dieses Krieges FINAL ist oder sich auf der Zielgeraden befindet». Ob sich Trump mit ihnen jeweils in Zweier- oder in einer Dreierkonstellation treffen will, ging aus seinen Angaben nicht hervor.