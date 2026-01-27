«Die schriftlichen Antworten der Verbraucher zu Faktoren, die die Wirtschaft beeinflussen, waren weiterhin von Pessimismus geprägt», sagte Dana M. Peterson, Chefvolkswirtin des Conference Board. «Die Nennungen von Preisen und Inflation, Öl- und Gaspreisen sowie Lebensmittelpreisen blieben auf einem hohen Niveau.» Zudem hätten die Verbraucher auch zunehmend auf Zölle, Politik und den Arbeitsmarkt verwiesen./jsl/nas