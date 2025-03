Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist auf den tiefsten Stand seit vier Jahren gefallen. Der Konsumindikator sei um 7,2 Punkte auf 92,9 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Wert seit Anfang 2021. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 94,0 Punkte gerechnet. Der Wert für den Monat Januar wurde allerdings von 98,3 auf 100,1 Punkte nach oben revidiert.