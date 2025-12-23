Die Stimmung der Verbraucher in den USA ist im Dezember schwächer als erwartet ausgefallen. Der Konsumindikator sei um 3,8 Punkte auf 89,1 Punkte gesunken, teilte das Marktforschungsinstitut Conference Board am Dienstag in Washington mit. Dies ist der niedrigste Stand seit April 2025. Volkswirte hatten mit 91,0 Punkte gerechnet.