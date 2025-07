Washington wirft dem Richter vor, auch US-Bürger in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt zu haben. Moraes habe Kritiker festnehmen, Hausdurchsuchungen durchführen und Social-Media-Konten sperren lassen. Selbst US-Plattformen seien per Gerichtsanordnung zur Löschung von Inhalten gezwungen worden. Moraes hatte im vergangenen Jahr die Plattform X in Brasilien mehr als einen Monat lang blockiert, weil sich das Unternehmen weigerte, Anordnungen zur Kontensperrung umzusetzen.