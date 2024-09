«Anstatt den an der Wahlurne zum Ausdruck gebrachten Willen des venezolanischen Volkes zu respektieren, haben Maduro und seine Vertreter fälschlicherweise den Sieg für sich beansprucht», heisst es in einer Mitteilung des US-Aussenministeriums. Gleichzeitig hätten sie versucht, die Opposition zu unterdrücken, einzuschüchtern und sich mit Gewalt an der Macht zu halten.