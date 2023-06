In den USA sind die Bestandsverkäufe von Häusern im Mai überraschenderweise ein wenig gestiegen. Im Monatsvergleich legten sie um 0,2 Prozent zu, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,7 Prozent erwartet.

22.06.2023 16:22