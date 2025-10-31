«Bedeutender Verteidigungspartner»

Für die USA ist Indien nicht nur ein wichtiger Abnehmer US-amerikanischer Rüstungsgüter und anderer Waren, sondern unter anderem auch ein wichtiger Partner bei ihrem Versuch, den wachsenden Einfluss Chinas in der indopazifischen Region zurückzudrängen. Vor neun Jahren stuften sie Indien zu einem «Major Defense Partner» (bedeutender Verteidigungspartner) herauf, um die strategische Zusammenarbeit zu vertiefen.