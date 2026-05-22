Die US-Regierung genehmigt einen milliardenschweren Waffenverkauf an Taiwan vorerst nicht. «Im Moment machen wir eine Pause, um sicherzustellen, dass wir die Munition haben, die wir für Epic Fury brauchen», sagte Marine-Staatssekretär Hung Cao in einer Anhörung des US-Senats. Der Sender Fox News strahlte seine Antwort auf eine Frage von Republikaner Mitch McConnell aus. Als «Operation Epic Fury» (auf Deutsch etwa: «Operation Epische Wut») bezeichnet die US-Regierung seinen Militäreinsatz gegen den Iran.