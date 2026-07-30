«Daraus ist jedoch nicht der Schluss auf eine Wachstumsabkühlung zu ziehen», kommentierte auch Dirk Chlench, Volkswirt bei der LBBW. Die unterliegende Konjunkturdynamik sei robust. «Somit steht die wirtschaftliche Entwicklung in den Vereinigten Staaten einer etwaigen Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank nicht entgegen. Ob eine Leitzinsanhebung angesichts bislang ausbleibender Zweitrundeneffekte bei der Inflation nötig ist, steht dabei auf einem anderen Blatt.» An diesem Mittwoch hatte die US-Notenbank den Leitzins erneut nicht verändert. Der neue Notenbankchef Kevin Warsh gab auch keine klaren Signale für eine Leitzinserhöhung im September.