Die US-Wirtschaft ist im Schlussquartal 2025 schwächer gewachsen als erwartet. Im vierten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 0,5 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag laut einer dritten Erhebung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Zweitschätzung gerechnet, die bei 0,7 Prozent gelegen hatte. Im dritten Quartal hatte das BIP noch um 4,4 Prozent zugelegt.